ABD’de faiz indirimi beklentileri altını hareketlendiriyor. Gram altın 5.820 TL seviyesinde işlem görürken, uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk, geri çekilmeleri orta ve uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ifade etti. "Nakitim var, ne alayım?" sorusuna ise Yıldırımtürk, altını işaret edip "Ons altında yıl sonuna doğru 4.380 dolar direnci üçüncü kez kırılırsa iç piyasada da 6.200-6.300 TL seviyeleri hızlıca görülebilir. Hatta yıl sonu kapanışı 6.500 TL bile olabilir" şeklinde cevap verdi.

Altın fiyatları dalgalı seyirle yatırımcıları düşündürüyor. ABD’de faiz indirimi beklentileri ve gecikmeli açıklanan ekonomik veriler, piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Gram altın dün 5.820 TL seviyesinde işlem görürken, geri çekilmeler orta ve uzun vadeli alım fırsatı olarak öne çıkıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de konuyla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

"FED FAİZ KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ"

Yıldırımtürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Altın fiyatında dalgalı seyir devam ediyor ve bu dalgalanmanın süreceği anlaşılıyor. Bunun temel nedeni ABD hükümetinin yeniden faaliyete başlamasıyla birlikte 43 gün gecikmeli gelen ekonomik veriler.

Bugün Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Normalde her ayın ilk cuma günü açıklanan bu veri, hükümet kapalı olduğu için gecikmişti. Ekim ayı verisinin ise 25 Kasım’da açıklanabileceği söyleniyor. Bu süreçte Fed üyelerinin faiz indirimi konusunda ikiye bölündüğü görülüyor.

Fed’in son toplantı tutanaklarında da üyelerin bir kısmının ekonomik verilerin henüz faiz indirimi için net sinyal vermediğini düşündüğü, bir kısmının ise Aralık ayında indirime gidilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği görülüyor. Bu nedenle altın, faiz indirimi beklentisine göre yön buluyor.

İndirim beklentisi artınca yükseliyor, zayıflayınca düşüyor. Bu oynaklığın bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Ancak ben şahsen Aralık ayında faiz indirimi olacağı kanaatindeyim. Powell’ın görev süresinin 2026 Mayıs’ta bitecek olması ve Trump’ın yerine aday arayışına başlaması da bunu destekleyen bir durum. Powell’ın önünde çok fazla toplantı kalmadığı için Aralık ayında faiz indiriminin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu da altını etkileyecektir.

ALTINI OLANLAR NE YAPMALI?

Altının orta ve uzun vadede alınması gerektiğini her videomda söylüyorum. Bu da en az 6 ay, 1 yıl veya 3 yılı kapsayan bir dönemdir. Kısa vadeli al-sat yapmak şu oynaklıkta zor. İç piyasa kapalıyken dış piyasa hareket edebiliyor, gün içi düşüşlere rağmen ABD’de yükseliş olabiliyor ya da tam tersi. Piyasayı çok yakından izlemeyenler için kısa vadeli işlem yapmak kolay değil. Bunu ancak finansal okuryazarlığı yüksek olanlar kontratla yapabilir. Sade vatandaş için uygun değil.

Zaten insanların çoğu altını al-sat için değil, parasının değerini korumak ve ihtiyaç zamanı kullanmak için alıyor. Bir yılda altın TL bazında yüzde 100 kazandırdı. Enflasyon düşüldüğünde bile yüzde 50-60 reel kazanç var. Dış piyasalarda altını destekleyen gelişmelerde bozulma yok. Merkez bankalarının alımları sürecek gibi görünüyor.

"GERİ ÇEKİLMELER FIRSAT"

Fed toplantısı yaklaştıkça düşük olan faiz indirimi beklentisinin artacağını düşünüyorum. Bu nedenle altındaki geri çekilmeler alım fırsatı olabilir.

Tüm bunların ışığında 24 ayar gram altın dün 5.800 TL’nin üzerinde, 5.820 TL civarında işlem gördü.

“Nakitim var, ne alayım?” diyenler için dövizde büyük bir beklenti yok. Doların yıl sonu beklentisi 43,5–44 TL civarında. Çünkü Merkez Bankası kontrollü kur politikasını sürdürüyor.

Altının önü ise daha açık. İç piyasa ile dış piyasa arasında hâlâ kilogram başına 5.000 dolarlık fark var. 5.800 TL üzerinde kaldığı sürece geçen hafta görülen 5.900 TL ve hatta 6.000 TL seviyeleri yeniden görülebilir.

Ons altında yıl sonuna doğru 4.380 dolar direnci üçüncü kez kırılırsa iç piyasada da 6.200-6.300 TL seviyeleri hızlıca görülebilir.

Hatta yıl sonu kapanışı 6.500 TL bile olabilir ancak piyasalardaki öngörülemezlik nedeniyle net bir rakam vermek zor.



