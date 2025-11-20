Rusya ve Ukrayna arasındaki kanlı çatışmalar sürerken Ukrayna, ABD tarafından hazırlanan barış planı taslağının ellerine ulaştığını duyurdu. Zelenskiy'nin önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Trump ile diplomatik fırsatları görüşmeyi beklediğini açıkladı.

TRUMP'IN 28 MADDELİK BARIŞ PLANI

Trump yönetimi, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı bitirmek amacıyla 28 maddelik bir plan hazırladı.

Trump'ın planında, ABD'nin ve diğer ülkelerin Kırım ve Donbas'ı yasal olarak Rus toprağı olarak tanıyacağı ifade edilirken, Ukrayna'dan böyle bir şeyin talep edilmeyeceği aktarıldı.

Planla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile müzakere etmek üzere yetkilendirildiğini ve Umerov'un yorumlarının çoğunun 28 maddelik planın metnine dahil edildiğini ileri sürdü.

Avrupa Birliği bayrağı

AB’DEN NET MESAJ: BARIŞ, ÜLKEYİ FEDA ETME PAHASINA OLAMAZ

The Guardian'dan elde edilen bilgilere göre Baltık ülkelerinin önde gelen isimlerinden AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, muhtemel barış görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kallas, Ukraynalı sivillerin her gün öldürüldüğüne, altyapının bombalandığına ve yaklaşan kışın etkileriyle ülkenin ağır bedel ödediğine dikkat çekerek, "Ukrayna acının bir an önce bitmesini istiyor" dedi.

Ancak bunun "ülkeyi teslim etmek pahasına olamayacağını" vurgulayan Kallas, Ukrayna’nın temel taleplerinin korunması gerektiğini belirtti.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas

Kallas, Ukrayna’nın güçlenmesi için tazminat kredisi çalışmalarının sürmesi gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna kendi toprağı, halkı ve sivilleri için savaşıyor. Hiçbir hükümet, katliamı yapan tarafın işine yarayacak bir anlaşmayı kabul edemez.

"RUSYA HİÇBİR TAVİZ VERMEDİ, BASKI SALDIRGANA UYGULANMALI"

Kallas, Rusya ve ABD’den gelen baskılar karşısında Zelenskiy’in nasıl desteklenebileceğine ilişkin soruya da cevap verdi.

Rusya’nın barış önerileri sunmasının, ekonomik baskılardan ve özellikle tazminat kredisi girişiminden duyduğu rahatsızlıktan kaynaklandığını söyledi.

"Rusya’dan tek bir taviz bile görmedik" diyen Kallas, sözlerine şöyle devam etti:

Bu savaşı başlatan onlar. Ukrayna topraklarını işgal eden onlar. Sivilleri öldüren onlar. Savaşı durdurma gücüne sahip olan da onlar. Bu nedenle baskı saldırgana uygulanmalı.

Kallas, Avrupa’nın kararlılığını koruması, Ukrayna’ya desteğini sürdürmesi ve Rusya üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini vurguladı.



BATIKAN ALTAŞ

