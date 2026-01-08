Kastamonu’da intihar eden F.Y. arkasında bıraktığı not, polisi tefeci şebekesine götürdü. Aylarca şebekeyi takip eden polisin elde ettiği deliller neticesinde 9 kişi tutuklandı.

Olay geçtiğimiz ağustos ayında Kastamonu'da yaşandı. Havalimanında görevli tekniker olarak çalışan F.Y. 18 Ağustos'ta arkasında not bırakarak intihar etti.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekniker F.Y.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı.

4,5 aylık teknik takip ve çalışmalar neticesinde, tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

11 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen 11 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G., C.G., O.Y., İ.G., E.Y., G.Y., T.G., U.Ü. ve E.Y. sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 9 şüpheli tutuklandı.

