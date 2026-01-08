Bağcılar'da 30 yaşındaki adam, 55 yaşındaki babasını çıkan tartışmada bıçakladı. Annesinin ihbarıyla ortaya çıkan olayda, baba hayatını kaybetti. 30 yaşındaki R.T.'nin 10 yıldır psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Güneşli Mahallesi'nde 3 Ocak'ta yaşanan olayda, R.T. (30) ve babası M.T. (55) arasında, yaşadıkları sitedeki dairede tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP ANNESİNİ ÇAĞIRDI

Tartışma esnasında bıçakla babasını yaralayan R.T, daha sonra telefonla annesini arayıp eve çağırdı. Anne H.T. evdeki durumu görünce olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

10 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Olay yerine gelen sağlık ekibi M.T'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis R.T'yi gözaltına aldı.

M.T'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis merkezine götürülen R.T. ise daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

R.T'nin, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 10 yıldır tedavi gördüğü öğrenildi.

