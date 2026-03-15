Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanması konusunda aldığı kararlar meyvesini veriyor. Bakanlık gelen taleplerin 3 bin 380 adedini geri çevirirken, taşıt kiralamalarında yüzde 21 oranında tasarruf sağlandı.

HABER MERKEZİ - 2024 yılında yayınlanan ‘Tasarruf tedbirleri’ konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile taşıt alımları ve kiralamalarına önemli kısıtlamalar getirilmişti. Genelge doğrultusunda kamu idarelerinin araç alım ve kiralamaları konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüş vermesi gerekiyor. Bakanlığın 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan verilere göre kamu idareleri 2025 yılında yeniden veya ilk defa 16 bin 200 taşıt kiralanması talebinde bulundu.

Bakan Şimşek "Tasarruf" dedi! Kamuda araç kiralamaya izin yok

Bakanlık gelen taleplerin 3 bin 380 adedine uygun görüş vermedi. Böylece kamunun taşıt kiralamalarında yüzde 21 oranında tasarruf sağlandı.

Faaliyet raporunun sunuş bölümünde ise Bakan Şimşek, fiyat istikrarının temini, mali disiplinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir cari dengenin sağlanması ve yapısal dönüşümün hızlandırılmasının temel politika öncelikleri olduğunu hatırlattı.

"ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK"

Şimşek, “Bu hedefler doğrultusunda bugüne kadar önemli kazanımlar elde ettik. Uyguladığımız programla makroekonomik dengesizlikler azaltıldı, makro-finansal istikrar güçlendirildi ve ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artırılarak daha sağlam bir yapıya kavuşması sağlandı. Kamuda tasarrufu ve verimliliği esas alan bir yaklaşımla; harcama disiplini, güçlü borç yönetimi ile vergide adaleti ve etkinliği odağa alan politikalar sayesinde bütçe dengesinde kayda değer bir iyileşme sağladık. Ayrıca, suç gelirleriyle mücadele kapsamında finansal sistemin güvenliğini ve şeffaflığını artırmaya yönelik önemli adımlar attık. Bu bütüncül yaklaşım çerçevesinde; üretken yatırımları, katma değeri yüksek üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen, yeşil ve dijital dönüşümü merkeze alan reform sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz. Böylece Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü ve dayanıklılığını daha da artıracağız” diye konuştu.



