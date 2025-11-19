Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya topraklarında gerçekleştiğini açıkladığı saldırıların ardından Batı Ukrayna’daki hedeflere geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu.

Ukrayna’nın batısı, Rusya’nın gece boyunca genişlettiği saldırı dalgasıyla ağır bir yıkıma sürüklendi. Ternopil’de iki apartmanın vurulması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya topraklarında gerçekleştiğini açıkladığı saldırıların ardından Batı Ukrayna’daki hedeflere geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu.

Enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar sürerken Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy,Türkiye’ye bugün yaptığı resmi ziyaretin saatlerinde ülkesinin en kritik gecelerinden birini yaşadığını duyurdu.

TERNOPİL’DE YIKIM: İKİ APARTMAN VURULDU

İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Ternopil’deki büyük saldırıda bir apartmanın tamamen çöktüğünü, diğer binanın alev aldığını açıkladı.

Saat 10 itibarıyla 10 can kaybı ve 12’si çocuk 37 yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Klymenko, dokuz farklı noktada yaklaşık 500 personelin müdahalede bulunduğunu, enkaz altında kalanların olabileceğini aktardı.

Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) bölgeye ağır ekipman, hızlı müdahale birimleri, köpek arama timleri ve psikologlar gönderdi.

LVİV VE IVANO-FRANKİVSK DE HEDEFTE

Lviv bölgesinde geniş bir depolama alanı yandı. 10.000 metrekareyi aşan bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

İvano-Frankivsk bölgesinde aralarında iki çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı. Enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde acil elektrik kesintileri uygulanıyor.

ZELENSKİY TÜRKİYE’DEN SESLENDİ: RUSYA’NIN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Devlet Başkanı Zelenskiy sabah saatlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret için geldi. Saldırıların ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birçok bölgemizde Rus saldırısının sonuçları ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Ternopil’de dokuz katlı binalar vuruldu, yangınlar çıktı. Harkiv’de onlarca yaralı var, aralarında çocuklar bulunuyor. Enerji ve ulaşım altyapımız zarar gördü."

Zelenskiy, Ukrayna’nın hava savunmasına acil ihtiyaç duyduğunu, etkili yaptırımlar ve uluslararası desteğin saldırıları durdurmada kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Rus güçleri özellikle Lviv, İvano-Frankivsk ve Ternopil bölgelerini vurdu

524 SALDIRI ARACI: RUSYA’DAN KOMBİNE ATAK

Ukrayna Hava Kuvvetleri, 18 Kasım akşamından itibaren Rusya’nın toplam 524 saldırı aracı kullandığını açıkladı. Bunlar arasında:

476 saldırı İHA’sı (Shahed/Gerbera) , 40 Kh-101 seyir füzesi, 7 Kalibr füzesi, 1 İskender-M balistik füze var.

Hava savunması 442 drone ve 41 füzeyi imha etti. Ancak yedi füze ve 34 İHA’nın etkileri 14 farklı bölgeyi vurdu; düşürülen araçların enkazları da birçok yerleşim alanında hasara yol açtı.

POLONYA ALARM VERDİ

Saldırıların ardından Polonya Silahlı Kuvvetleri, sınır hattındaki risk nedeniyle hava kuvvetlerini havalandırdı.

UKRAYNA’NIN BATISINDA ART ARDA PATLAMALAR

Burshtyn, Lviv, Ternopil ve Dnipro’da gün boyunca patlama sesleri duyuldu. Pek çok bölgede hava saldırısı uyarıları verildi.

