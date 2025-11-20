Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek isteyen Trump, Gazze’deki barış planına benzer 28 maddelik bir taslak hazırladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dünya genelinde bitirdiği savaşlara bir yenisini daha eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. ABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan Rus ve ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi tarafından Gazze’deki barış planına benzer 28 maddelik bir plan hazırlandı. İsmini vermek istemeyen ABD’li yetkili “Başkan Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff planın taslağını hazırladı. Rusya lideri Vladimir Putin’in özel temsilcisi olan ve aynı zamanda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ile planın detaylarını ele aldı” açıklamasında bulundu.

ABD’li yetkili, plandaki 28 maddenin Ukrayna’da barış, güvenlik garantileri, Avrupa’nın güvenliği ve ABD’nin Rusya ve Ukrayna’yla gelecekteki ilişkileri olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığını ileri sürdü. Beyaz Saray’ın yeni plan hakkında Ukrayna’daki ve Avrupa’daki yetkilileri bilgilendirmeye başladığı da iddia edildi. Yetkili, planın tarafl ardan gelen geri bildirimlere göre yeniden düzenlenip değiştirileceğini, ancak “her iki tarafın da pratik ve gerçekçi olması gerektiğini” öne sürdü. Üst düzey bir Rus yetkili de planın olumlu olduğunu savundu. RDIF Başkanı Dmitriev, temel fikrin Trump ve Putin’in ağustos ayında Alaska’da üzerinde anlaştıkları prensipler de dâhil “Ukrayna çatışmasını ele alacak, ama aynı zamanda ABD-Rusya ilişkilerinin nasıl yeniden kurulacağını ve Rusya’nın güvenlik kaygılarının nasıl ele alınacağını” kapsayan bir teklif üretmek olduğunu söyledi.

Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev “Bu aslında çok daha geniş bir çerçeve. Temelde ‘Sadece Ukrayna’ya değil, Avrupa’ya nihayetinde nasıl gerçekten kalıcı güvenlik getiririz’ demek” şeklinde konuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise söz konusu haberleri yalanladı.

KİEV’E HEYET GÖNDERİLDİ

Öte yandan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan bir başka haberde ise, Trump yönetiminin Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir heyeti Ukrayna’nın başşehri Kiev’e gönderildiği öne sürüldü. Gazeteye konuşan ve adını vermek istemeyen ABD’li yetkililer söz konusu heyetin, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için gittiğini söyledi.

SEVDA KILIÇ

