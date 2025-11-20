Rus çıkarları, Trump'ın hedefleri ve Zelenskiy...

Ukrayna konusu sanırım tam netlik kazanılana kadar gündemden düşmeyecek.

Peki netlik nedir?

Lavrov, gazetecinin sorusuna “Rus çıkarları sağlanılana kadar şartlar oluştu diyemeyiz” mealinde cevap veriyor.

Rus çıkarları çerçevesi nedir?

Kremlin’in stratejik yaklaşımı şöyledir:

1. “Kırım müzakere konusu olmamalı.”

2. “Savaş başladıktan sonra elde edilen topraklar üzerinden mutabakat sağlanmalı.”

3. “Ukrayna herhangi bir askerî grubun parçası olmamalı.”

Alaska görüşmesinde Amerikalıların Ruslara bu konuda fikrî destek verdikleri söylenmektedir.

Lavrov: “Alaska’da Amerikalılar Zelenskiy’nin barışa engel olmaması için ikna edeceğiz sözü verdiler. Görünen o ki, henüz buna nail olamadılar.”

Zelenskiy tekrar Ankara’dan destek istiyor.

Ukrayna Başkanı Zelenskiy’nin yeniden Erdoğan’la görüşmesi ve barış için ondan destek istemesi süreçle ilgili ipucu veriyor.

Trump süreci dondurdu görüntüsü vermişti. O gün de bunun geçici olduğunu yazmıştım. Trump, ilgisizlik siyaseti ile konuları yine ilgi odağı yapabiliyor. Bir nevi taktik uyguladı.

Putin’le anlaştığı konuları “beceremedi” görüntüsü de hoşuna gitmiyor.

Yeniden Ukrayna barışına dair “plan” hazırlığı haberlere yansıdı. Trump’ın, Rusya-Ukrayna arasında barışı sağlamak için “yeni bir plan üzerinde çalıştığı” haberleri giderek netlik kazanacak.

Zaten böyle bir ortamda Zelenskiy’nin Ankara ziyaretini planlı süreç olarak algılamak gerekiyor.

Zelenskiy, Ukrayna’nın tüm zengin kaynaklarını pazarlık unsuru hâline getirdi; karşılığında para ve silah istiyor.

Ukrayna’da rüşvet ve yolsuzluk üzerine kurulan mahkemeleri de gözden kaçırmamak gerekiyor.

Maalesef yolsuzluk ve rüşvet konusunda Ukrayna’nın sicili iyi görünmüyor.

Zelenskiy, ülke içindeki paranın el değiştirmesini sağlıyor.

Eski Başkan Poroşenko bu hususta defalarca araştırma teklifi sundu.

Ukrayna sadece Zelenskiy döneminde değil, genel olarak yolsuzluk ve rüşvet konusunda sınıfta kalan ülkeler arasında yer alıyor.

Zelenskiy döneminde de yolsuzluğun boyutu fazlasıyla genişlemiş durumda.

Zelenskiy, kendi çevresine ait olmayan kimsenin elinde para gücünün kalmasını istemiyor.

Ukrayna’daki rüşvet ve yolsuzluk sürecini en iyi bilenler, destek veren Avrupalı liderler ve ABD yönetimidir.

Amerikalıların bu süreci nasıl yönettiğine iyi bakmalıyız.

Ukrayna’ya verilen destek paralarının daha sonra hangi şirketler üzerinden nerelere gittiğine bakılırsa, “Ukrayna operasyonu kimlerin işine yarıyor?” sorusuna cevap bulmak kolaylaşır.

Rusya’nın talebi: “Maksimum kazanım”

Rusya bu süreci bir an önce bitirmek istemiyor. Çünkü beklentisini maksimum düzeyde almayı hedeflemiş durumda.

Burada “el konulan Rus emlaklarının” dâhil tüm çıkarlarının aynı anlaşma metninde yer almasını sağlamak isteği de vardır.

Yani “maksimum çıkar” sağlamak için Rusya, savaşı “uzatan taraf” görüntüsünü vermektedir.

Birçoğu, “Rusya fazla dayanamaz” diyordu.

Görünen o ki, “fazla dayanamaz” yorumu yerine “Rusya, fazla çıkar sağlayana kadar süreci zamana yayma tekniğini masada diri tutacaktır” yorumu daha güncel bir analiz olacaktır.

Sevil Nuriyeva’nın önceki yazıları…