TAYYAR RAHMİYE HANIM KİMDİR?

Tayyar Rahmiye Hanım, 1890 yılında Osmaniye’de doğmuştur. Babası Köse Abdullah ve Annesi Hatice Hatun’dur. Ailesi kendisine “bolluk ve bereket” manasına gelen “Rahmiye” ismini vermiştir. Rahmiye Hatun’un okul eğitimi alıp almadığı, okuryazarlığı ile ilgili bilgi yoktur.

Demiroğlu İbrahim ile dünya evine giren Rahmiye Hatun'un bu evliliğinden iki çocuğu olmuş ise de fazla yaşamamışlardır. Eşinden ikinci bir evlilik yapması nedeniyle ayrılmıştır. Daha sonra Çalıkoğlularından Süslü Onbaşı oğlu Vız Ali ile evlenmiştir. Bu evlilikten iki oğlu dünyaya gelmiş ancak biri çocukken diğeri ise evlendikten sonra vefat etmiştir. Rahmiye Hatun gençlik yıllarında tek başına hayata tutunmaya çalışmıştır.

RAHMİYE HATUN HANGİ YÖREDE KİMLERLE SAVAŞMIŞTIR?

1916’da Sykes-Picot Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu‘nun paylaşılması üzerine Fransızlar kendilerine vadedilen güneydeki Türk topraklarına çıkarma yapmış, Anadolu genelindeki işgallere karşı başlatılan Türk Kurtuluş Savaşı‘nın Güney Cephesi‘nde ise işgalci Fransız güçlerine karşı Kuvay-i Milliye‘ye bağlı IX. Tümen direnişe başlamıştır.

Fransız işgal güçlerinin geçtikleri her yerde Ermenilerle işbirliği yaparak halkı öldürmeleri ve halkın mallarını yağma etmeye başlamaları üzerine Cebel-i Bereket’te de (Osmaniye) düşmana karşı koyan bir çete harbi başlamış ve her yerde olduğu gibi Kuvayı Milliye giderek güçlenmişti. Kanlı Geçit çete reislerinden Bu sırada Hayta Hüseyin her evden olduğu gibi Rahmiye Hatun’un yaşadığı Köse Abdullah’ın evine de gelerek hane halkından birkaç çeteci istemiştir.

Rahmiye Hatun da, "Ben cephe gerisinde değil, cephede erkeklerle birlikte savaşacağım” diyerek 25 yaşında Kuvayı Milliye’ye onbaşı olarak katılmıştır.

