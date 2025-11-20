Eşi gözyaşları içinde yardım istemişti: 93 yaşındaki Ali Ateş feci halde bulundu
Adana’da 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Ateş, 'Bakkala gidiyorum" deyip evden çıktı, sırra kadem bastı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesi sonucu Ateş’in Döşeme Mahallesi’ndeki boş arazide hayatını kaybettiği belirlendi.
- Adana'nın Seyhan ilçesinde 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra kayboldu.
- Ailesi ve polisin başlattığı arama çalışmaları kapsamında 50 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi.
- Kayıp şahıs, evinden 3 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide cansız halde bulundu.
- Ali Ateş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Acı olay Seyhan ilçesinde yaşandı. 6 çocuk, 15 torun sahibi 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı.
Daha sonra eve dönmeyen Ateş'in eşi Şadiye (77), durumu oğluna bildirdi. Ateş'in çocukları, mahallede arama yaptı ancak bulamadı. Aile, bu seferde polise ihbarda bulunup babalarını bulmak için arama çalışmalarını genişletti.
3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ali Ateş’i bulmak için 50 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi.
Yapılan incelemelerin sonunda Ateş’in evinden 3 kilometre uzaklıkta Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’ndeki bir boş araziye gittiğini tespit etti. Polis araziye bakmaya gittiğinde Ateş’in cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.