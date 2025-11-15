İhlas Haber Ajansı (İHA) • Adana
Adana'daki kazada can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Adana'da kontrolden çıkan cip ile panelvan araç çarpıştı. Kazada cip sürücüsü ve bir yolcu hayatını kaybetti, panelvan sürücüsü yaralandı.
Kaza, D-400 karayolu Merkez Cami alt geçidi Mersin istikametinde meydana geldi.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIRLAR
Edinilen bilgiye göre, Yunus Görecek (20) idaresindeki 34 RC 9533 plakalı Nissan marka cip, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Bayram O.'nun (46) kullandığı 31 LV 973 plakalı panelvan ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, cip sürücüsü Yunus Görecek ile ismi öğrenilemeyen kadın yolcu hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
