Mersin’in Tarsus ilçesinde motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan iki kişi, kontrolü kaybedip kaza yaptı. Devrilen motosiklet sürüklenerek karşı yönden gelen başka bir motosiklete çarparken, düşen sürücü ve yolcusu hiçbir şey olmamış gibi aracı bırakıp hızla olay yerinden uzaklaştı. İlginç kaza anı iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı; iki motosiklette de maddi hasar oluştu.

ERKUT ÇALİKOGLU

