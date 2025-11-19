Altın fiyatlarında son dakika! 19 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.555 TL ve ons fiyatı da 4.075 dolardan güne başlıyor. Gram fiyatında dün en düşük 5.445 TL test edilirken, bir günde 100 TL’yi aşan yükseliş dikkat çekiyor. ABD’de işsizlik maaşı başvurularında yaşanan artışla birlikte FED’den faiz indirimi tahminleri de yükseldi. Buradan destek bulan altın fiyatları, bugün açıklanacak FED tutanakları ve yarın gelecek ABD eylül istihdam verilerine kilitlendi.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dünkü işlemlerde en düşük 3.997 doları test ettikten sonra gelen tepki alımları ile yönünü yukarı çevirdi. En yüksek 4.082 doları gören ons fiyatı, günü %0,53 primle 4.067 dolardan tamamladı. Altın, yeni güne de dünkü kazanımlarını koruyarak başlıyor. Ons fiyatında TSİ 06:00 itibarıyla 4.075 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

19 KASIM 2025 GRAM ALTIN

İçeride de spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 5.555 TL’den güne başlıyor. Dünkü işlemlerde gram fiyatında da en düşük 5.445 TL seviyesi görülmüştü.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 5.795 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.455 TL’den gerçekleşiyor.

4.000 DOLAR DESTEĞİ KORUNUYOR

Analistler, ons fiyatında 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 4.000 dolar desteğinin şimdilik korunduğun belirterek, “Kısa vadede 4.106-4.250 dolar bandı önemli bir direnç aralığı olarak öne çıkıyor. Ons fiyatında bu direnç bölgesinin aşılması için, FED’in aralık ayında da faiz indirimlerini sürdürmesi önemli bir katalizör olabilir” diye konuşuyor.

ABD’DE DİKKAT ÇEKEN VERİ

Altın fiyatlarını etkileyen ekonomik verilere bakıldığında; ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ekim ortasında son iki aylık zirveye ulaştı. Hükümet kapanmadan önce 219 bin olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları, 18 Ekim ile biten haftada 232 bin olarak açıklandı.

PİYASADA 2 BEKLENTİ

Piyasa katılımcıları şimdi iki kritik veriye odaklandı. FED'in 28-29 Ekim toplantısının tutanakları bugün açıklanacak. Yarın ise gecikmeli olarak eylül ayı tarım dışı istihdam raporu gelecek. Bu raporların, FED’in aralık ayındaki faiz kararı öncesinde önemli ipuçları verebileceği ifade ediliyor.

TAHMİNLER YÜKSELDİ

Analistler, “İşsizlik maaşı başvurularındaki artış aralıkta faiz indirimi umutlarını biraz artırırken, ABD’de teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri de risk algısını olumsuz etkiledi ve güvenli liman talebinde ılımlı bir artış gözlemleniyor” ifadelerini kullanıyor.

CME anketinde de dün %45 olan faiz indirimi tahminleri bugün %49 seviyesine kadar yükseldi.

ÖMER FARUK BİNGÖL

