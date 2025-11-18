Altın yükselecek mi düşecek mi? Merkez Bankaları alımları artırdı, Goldman Sachs'tan yeni tahmin geldi
Merkez Bankaları altın alımlarını hızlandırdı. Eylülde alımlar ağustosun 3 katını aşarken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yeni bir tahmin geldi. Dev banka ons altının 2026 sonunda 4 bin 900 dolara yükselebileceğini belirtti.
2025'te rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, son dönemde bir aşağı bir yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Son 5 gün içinde 200 dolarlık bir düşüş gösteren ons altın için ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yeni bir tahmin geldi.
ALTIN ALIMLARINI 3 KAT ARTIRDILAR
Merkez Bankalarının altın alımlarında güçlü bir artış olduğunu belirten dev banka, bunun rezervleri çeşitlendirme ile jeopolitik ve finansal risklere karşı korunma amacı taşıyan uzun vadeli eğilimin devamı niteliğinde olduğunu açıkladı. Banka, eylül ayında merkez bankalarının 64 ton altın alımı yaptığını belirtti. Bu miktarın ağustos ayındaki 21 tonluk alımın 3 katından daha fazla olduğuna dikkat çekildi.
ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN
Dev banka, ons altın için hedef fiyatını yükseltti. Bankanın raporunda ons altının 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşabileceği öngörüldü. Bireysel yatırımcıların da altına yönelmesinin bu yükselişi destekleyeceği vurgulandı.
ALTIN 2025'TE YÜZDE 55'TEN FAZLA DEĞER KAZANDI
Ons altın şu sıralar 4.020 dolar seviyelerinde bulunurken, fiyatların bu yıl yüzde 55'ten fazla arttığı hatırlatıldı. Uzmanlar, bu yükselişin ekonomik ve jeopolitik kaygılar, altın destekli borsa yatırım fonlarına yönelim ve ABD’de beklenen faiz indirimleri tarafından güçlendirildiğini ifade ediyor.