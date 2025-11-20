Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam eylülde beklentileri aşarken, bu gelişme sonrası altın fiyatlarında düşüş oldu. İşte piyasada son durum...

Altın fiyatları için kritik bir veri olan ABD tarım dışı istihdamı açıklandı. Ülkede tarım dışı istihdam eylül ayında 119 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı. ABD tarım dışı istihdamın 53 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,3'te kalması bekleniyordu.

SAATLİK KAZANÇLAR BEKLENTİNİN ALTINDA ARTTI

Ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,2 arttı. Yıllık bazda yüzde 3,7'lik artış beklentisine rağmen yüzde 3,8 artış gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 62,4 oldu. Ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışanların sayısı 4,6 milyon olarak sabit kaldı. İşgücünde olmayan ancak iş isteyenlerin sayısı 421 bin azalarak 5,9 milyona indi.

ALTINDA SON DURUM

Kritik veri sonrası altın fiyatlarında kısmi bir düşüş oldu. Veri öncesi 5.573 lira seviyelerinde bulunan gram altın, 5.550 lira seviyelerine geriledi. Ons altın ise 4.090 dolar seviyelerinden 4.075 dolar seviyelerine indi.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası