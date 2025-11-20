Altın fiyatlarında yeni tahminler peş peşe gelmeye devam ediyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın 4.900 dolarlık ons altın tahmininin ardından İsviçre merkezli bankacılık devi UBS'den de benzer bir tahmin geldi. İşte detaylar...

2025'te rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yılın son çeyreğinde bir aşağı bir yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Milyonlar altının tekrar geçip geçmeyeceğini merak ederken, uluslararası finans kuruluşlarından da yeni tahminler geliyor.

GOLDMAN SACHS'TAN 4.900 DOLAR BEKLENTİSİ

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, geçtiğimiz günlerde 2026 tahminini açıklamıştı. Hedef fiyatını yükselten dev banka, ons altının 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Goldman Sachs'tan sonra UBS! Altında yeni rekor beklentisi

UBS'DEN ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Altın fiyatlarıyla ilgili bir tahmin de İsviçre merkezli UBS'den geldi. Banka, orta vadeli fiyat hedefini ons başına 4.200 dolardan 4.500 dolara çıkarırken, iyimser senaryosunu ise 4.900 dolar seviyesine yükseltti. UBS, aşağı yönlü beklenti olarak 3.700 dolar tahminini korudu.

UBS: ALTINA OLAN TALEP ARTACAK!

Kurum, altına yönelik talebin 2026 boyunca güçlenmeye devam edeceğini öngörüyor. Bu beklentiyi destekleyen faktörler arasında Fed'in olası faiz indirimleri, reel getirilerde düşüş, jeopolitik risklerin sürmesi ve ABD iç siyasetindeki belirsizlikler gösteriliyor.

