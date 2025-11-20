Ticaret Bakanlığı, züccaciye ve ev tekstili kategorisinde hizmet veren bazı büyük markaların, kasım ayı oyununu deşifre etti. Bakanlık, ünlü markaların yüzde 80 indirim yapmış gibi vatandaşı aldattığını belirtti. Haksız fiyat artışına karşı harekete geçen bakanlık, ilgili firmalara para cezası kesti. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, sahada denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşı aldatan firmalara karşı 81 ilde araştırmalarını sürdüren bakanlık, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Züccaciye ve ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren ünlü markaların, yüzde 80 indirim yapmış gibi vatandaşı aldattığı tespit edildi. Söz konusu firmalarla ilgili süreci yakından takip eden bakanlık, fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan ürünler için ilgili firmalara para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kasım ayı indirim döneminde, özellikle kadın tüketicilerimizin yoğunlukla alışveriş yaptığı züccaciye ve ev tekstili kategorisinde faaliyet gösteren bazı büyük markaların, gerçekte olmayan indirim oranlarıyla, tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar yaptığı tespit edilmiştir.

İstanbul’da gerçekleştirilen denetimlerde;

Ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek “eski fiyatlar” belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden %80’lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğu,

Fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında tüketicinin satın alma kararını etkilemeye yönelik aldatıcı ve yanıltıcı fiyatlandırma yöntemlerine başvurulduğu belirlenmiştir.

Denetimler kapsamında:

Kampanya başlangıç ve bitiş tarihi bulunmayan 27 ürün için Reklam Kuruluna sevk işlemi yapılmıştır.

Haksız fiyat artışı şüphesi bulunan ürünler için firmalardan alış–satış faturaları talep edilmiş olup, süreç ilgili kurullarca titizlikle takip edilmektedir.

Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan ürünler hakkında ise idari yaptırım olarak para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerimizin hakkını hem de piyasada adaleti ve güveni tesis eden ticaret düzenini korumak için tüm yetkileriyle sahadadır ve sahada olmaya devam edecektir."

MESUT ŞAHİN

