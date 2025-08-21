Trump, askerlerle sokağa iniyor! "Bu gece çıkacağız"

ABD Başkanı Trump, ülkesinin başkenti olan Washington sokaklarını polis ve Ulusal Muhafız birlikleriyle denetleyeceğini açıkladı.

TRUMP: ASKERLE DIŞARI ÇIKACAĞIM

Trump, Demokratların yönettiği başkentte suçla mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta yüzlerce Ulusal Muhafızın görevlendirilmesini emretmişti. Ancak istatistikler, şiddet olaylarının 2023-2024 döneminde belirgin şekilde azaldığını gösteriyor.

Trump, sağcı medya kuruluşu Newsmax’in sunucusu Todd Starnes’a yaptığı açıklamada, “Bu gece polis ve askerlerle birlikte dışarı çıkacağım… Görevimizi yerine getireceğiz” dedi.

BAŞKENTTE SUÇ ORANLARI ARTTI

Başkentteki DC Ulusal Muhafızları, 800 askerle görevlendirilirken, Cumhuriyetçi yönetimdeki Ohio, Louisiana, Mississippi, Güney Carolina, Tennessee ve Batı Virginia eyaletleri yaklaşık bin 200 asker daha gönderiyor.

Cumhuriyetçi politikacılar, Washington’da suçun arttığı, evsizlik ve mali yönetim sorunlarının yaşandığı iddiasında bulunsa da, polis verileri şiddet suçlarının pandemi sonrası artışın ardından gerilediğini ortaya koyuyor.

Trump ayrıca, başkent polisinin kontrolünü ele geçirmek için bazı girişimlerde bulunmuş, yerel polis yönetimini devre dışı bırakmaya çalışmıştı.

Washington’daki asker sevkiyatı, Trump’ın daha önce Los Angeles’ta göçmenlik denetimleri nedeniyle yaşanan huzursuzluğu bastırmak için Ulusal Muhafız ve Deniz Piyadelerini görevlendirmesinin ardından geldi.