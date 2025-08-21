Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump, askerlerle sokağa iniyor! "Bu gece çıkacağız"

Trump, askerlerle sokağa iniyor! "Bu gece çıkacağız"

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Trump, askerlerle sokağa iniyor! &quot;Bu gece çıkacağız&quot;
ABD, Trump, Washington, Polis, Ulusal Muhafız, Şiddet, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

ABD Başkanı Trump, ülkesinin başkenti olan Washington sokaklarını polis ve Ulusal Muhafız birlikleriyle denetleyeceğini açıkladı. Trump, “Bu gece polis ve askerlerle birlikte dışarı çıkacağım… Görevimizi yerine getireceğiz” dedi.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin başkenti olan Washington sokaklarını polis ve Ulusal Muhafız birlikleriyle denetleyeceğini açıkladı.

Trump, askerlerle sokağa iniyor! "Bu gece çıkacağız" - 1. Resim

TRUMP: ASKERLE DIŞARI ÇIKACAĞIM

Trump, Washington sokaklarını polis ve Ulusal Muhafız birlikleriyle denetleyeceğini açıkladı.

Trump, Demokratların yönettiği başkentte suçla mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta yüzlerce Ulusal Muhafızın görevlendirilmesini emretmişti. Ancak istatistikler, şiddet olaylarının 2023-2024 döneminde belirgin şekilde azaldığını gösteriyor.

Trump, sağcı medya kuruluşu Newsmax’in sunucusu Todd Starnes’a yaptığı açıklamada, “Bu gece polis ve askerlerle birlikte dışarı çıkacağım… Görevimizi yerine getireceğiz” dedi.

Trump, askerlerle sokağa iniyor! "Bu gece çıkacağız" - 2. Resim

BAŞKENTTE SUÇ ORANLARI ARTTI

Başkentteki DC Ulusal Muhafızları, 800 askerle görevlendirilirken, Cumhuriyetçi yönetimdeki Ohio, Louisiana, Mississippi, Güney Carolina, Tennessee ve Batı Virginia eyaletleri yaklaşık bin 200 asker daha gönderiyor.

Cumhuriyetçi politikacılar, Washington’da suçun arttığı, evsizlik ve mali yönetim sorunlarının yaşandığı iddiasında bulunsa da, polis verileri şiddet suçlarının pandemi sonrası artışın ardından gerilediğini ortaya koyuyor.

Trump ayrıca, başkent polisinin kontrolünü ele geçirmek için bazı girişimlerde bulunmuş, yerel polis yönetimini devre dışı bırakmaya çalışmıştı.

Washington’daki asker sevkiyatı, Trump’ın daha önce Los Angeles’ta göçmenlik denetimleri nedeniyle yaşanan huzursuzluğu bastırmak için Ulusal Muhafız ve Deniz Piyadelerini görevlendirmesinin ardından geldi.

Kaynak: AFP

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye mi geliyor? Sosyal medya paylaşımı gündem olduNetanyahu talimatı verdiğini duyurdu! Tel Aviv, Hamas ile müzakere masasına dönüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu talimatı verdiğini duyurdu! Tel Aviv, Hamas ile müzakere masasına dönüyor - DünyaTel Aviv, Hamas ile müzakere masasına dönüyor9 günde 450 binayı patlattılar! İsrail Gazze'de 'tam' işgale başladı - Dünya9 günde 450 binayı patlattılar!Rusya ve Çin'den 'Avrupa tehdidine karşı' İran'a destek! "Batı'nın diplomasi yoluyla baskı kabiliyeti azalacak" - DünyaRusya ve Çin'den İran destek!Savaş uçağı gökyüzünde alev aldı! Malezya ordusundan açıklama - DünyaSavaş uçağı gökyüzünde alev aldı!Japonya'dan Türk İHA'sı için sürpriz hamle! Tel Aviv seçeneğinden vazgeçebilirler çünkü... - DünyaJaponya'dan Türk İHA'sı için sürpriz hamle!Trump'tan dikkat çeken sözler: İlginç zamanlar bizi bekliyor! "Ben olsaydım bu asla gerçekleşmeyecekti" - DünyaTrump'tan Putin'e fotoğraflı mesaj
Sonraki Haber Yükleniyor...