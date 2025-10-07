Taylor Swift'in rekor kıran "The Life of a Showgirl" albümüne yapay zeka eleştirisi

Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in 12 şarkıdan oluşan "The Life of a Showgirl" adlı albümünün çıkmasının ardından reklam çalışmaları da hız kazandı.

Swift, hayranlarının dünyanın çeşitli bölgelerinde 12 turuncu kapıyı bularak yürüteceği "hazine avı" temalı albüm için reklam kampanyası başlattı.

"KALABALIK SENİN KRALINDIR"

Katılımcıların, Avustralya'nın Melbourne, İngiltere'nin başkenti Londra, Fransa'nın başkenti Paris gibi 12 şehirdeki kapılarda yer alan karekodu okutarak, albümle ilgili kısa videolara erişebileceği açıklandı.

QR kodlarını yer aldığı 12 şehir şunlar: Melbourne, Londra, Chicago, Nashville (Tennessee), New York, Paris, Milano, Berlin, Santa Monica (Kaliforniya), Las Vegas, Barselona ve Beverly Grove (Kaliforniya).

Her video, sonunda bir kelime vererek birleşti ve şu mesajı oluşturdu: "Her şeyi hatırlamalısın ama en çok da şunu: Kalabalık senin kralındır."

TAYLOR SWİFT'E YAPAY ZEKA ELEŞTİRİSİ

Newsweek'in haberine göre, Swift'in hayranları, eriştikleri videolarda anlamsız yazılar, saniyeler içinde değişen ve birleşik gibi görünen eşyalar, doğal olmayan şekilde hareket eden detaylar fark etti.

Bu detaylar sosyal medyada hızla tartışmaya yol açarken, ünlü şarkıcının hayranları, Swift'i albümün reklam kampanyasında yapay zeka kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

Karekodları bulan Swift hayranları "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu videoların neredeyse kesinlikle yapay zeka tarafından oluşturulduğu kesin..." diyerek videoları paylaştı. Kandırılmış hissettiklerini söyleyerek eleştiriler getirdi. X'teki hayranlar gönderileri #SwiftiesAgainstAI etiketiyle etiketlemeye başladı

Swift tarafından iddialarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.