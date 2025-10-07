Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Nükhet Duru’nun sağlık sınavı bitmiyor: Bu kez akrep soktu

Nükhet Duru’nun sağlık sınavı bitmiyor: Bu kez akrep soktu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nükhet Duru’nun sağlık sınavı bitmiyor: Bu kez akrep soktu
Nükhet Duru, Sağlık, Akrep Sokması, Hastane, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süre önce MS hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Nükhet Duru, bu kez farklı bir sağlık sorunu nedeniyle gündeme geldi. Ünlü isim akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kariyeri boyunca çok sayıda albüme imza atan, “Ben Sana Vurgunum”, “Yaralım”, “Melankoli”, “Beni Benimle Bırak” gibi şarkılarıyla bilinen Nükhet Duru’dan kötü bir haber geldi.

Nükhet Duru’nun sağlık sınavı bitmiyor: Bu kez akrep soktu - 1. Resim

MS HASTALIĞINA YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında MS (Multipl Skleroz) hastalığına yakalandığını ve bu süreçte yaklaşık altı ay boyunca yürüyemediğini açıklayan Duru, zorlu dönemi atlattığını ve sağlığına kavuştuğunu ifade etmişti. Hastalığı “huysuz bir yılan” benzetmesiyle tanımlayan Duru, “Başını okşaya okşaya bugünlere geldik” ifadelerini kullanmıştı.

Nükhet Duru’nun sağlık sınavı bitmiyor: Bu kez akrep soktu - 2. Resim

AKREP SOKTU

Sahnelerin sevilen ismi bu kez akrep sokması nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Duru’nun hastanedeki tedavisi doktor kontrolünde devam ediyor. Duru’nun sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da yeni sözleşme: 'Futbolu bizimle bırak' teklifi!Karadeniz'in kabusu oldu! Ev ve araçları istila etti, vatandaşlar isyanda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Berdan Mardini ile genç eşi Dilara Talay boşanıyor! Son paylaşımı çok manidar… - MagazinBerdan Mardini ile genç eşi Dilara Talay boşanıyor! Son paylaşımı çok manidar…'Teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Manifest grubu hakkında 1 yıla kadar hapis talep edildi - MagazinManifest grubu hakkında 1 yıla kadar hapis talebiGüllü'nün çocukları korkunç geceyi dakika dakika anlattı! "Bir patırtı duydum, elbisesini gördüm..." - MagazinÇocukları o geceyi dakika dakika anlattı!Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı! Adli Tıp Raporu gerçeği ortaya çıkardı - MagazinGüllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı!Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu! Bu sezona damga vuracak ismi Acun Ilıcalı açıkladı - MagazinSurvivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu!Survivor yıldızı umrede! Başörtülü fotoğraflarına beğeni yağdı - MagazinSurvivor yıldızı umrede! Başörtülü paylaşıma beğeni yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...