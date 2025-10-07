Nükhet Duru’nun sağlık sınavı bitmiyor: Bu kez akrep soktu

Kariyeri boyunca çok sayıda albüme imza atan, “Ben Sana Vurgunum”, “Yaralım”, “Melankoli”, “Beni Benimle Bırak” gibi şarkılarıyla bilinen Nükhet Duru’dan kötü bir haber geldi.

MS HASTALIĞINA YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında MS (Multipl Skleroz) hastalığına yakalandığını ve bu süreçte yaklaşık altı ay boyunca yürüyemediğini açıklayan Duru, zorlu dönemi atlattığını ve sağlığına kavuştuğunu ifade etmişti. Hastalığı “huysuz bir yılan” benzetmesiyle tanımlayan Duru, “Başını okşaya okşaya bugünlere geldik” ifadelerini kullanmıştı.

AKREP SOKTU

Sahnelerin sevilen ismi bu kez akrep sokması nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Duru’nun hastanedeki tedavisi doktor kontrolünde devam ediyor. Duru’nun sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.