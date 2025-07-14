Dansı 'Hadise' çıkardı! Nükhet Duru ile Atilla Atasoy arasında tartışma patlak verdi

Hadise'nin Harbiye'deki konserinde tepki çeken dansı Nükhet Duru ile Atilla Atasoy'u birbirine düşürdü. Hadise'ye övgüler dizen Atasoy'a Nükhet Duru, "Gözlerine perde mi indi?" sözleriyle karşılık verdi.

Ünlü pop sanatçısı Hadise, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sergilediği dans ile tepkileri üzerine çekti. Hadise uygunsuz dansı ile magazin dünyasında tartışılan bir isim oldu. Hadise'nin dansı Nükhet Duru ile Atilla Atasoy'u karşı karşıya getirdi.

"SÜPER HADİSE, SAHNEDE TEK GEÇERİM"

Hadise'nin tartışmalara yol açan dansını Harbiye'de izleyen ünlü isim Attila Atasoy, sosyal medyadan paylaştığı video ile ünlü popçunun performansını övdü.

Koreografisini, sahne tasarımını ve genel performansını beğendiğini söyleyen Atasoy, "Süper Hadise. Müthiş bir koreografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise. Türkiye’de şov ve dansta tek geçerim" dedi.

GÖZLERİNE PERDE Mİ İNDİ?

Atilla Atasoy'un, Hadise'nin uygunsuz dansını övmesi, ünlü sanatçı Nükhet Duru'yu kızdırdı. Duru, Atasoy'un paylaşımının altına "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" şeklinde sert bir yorum yaptı.

METHETTİM DİYE BENİ TEFE KOYDULAR

Atasoy ise Duru'ya cevap vererek, "Hadise’nin şovunu methettim diye beni tefe koydular. Müthiş kalabalık bir ekip, sahne tasarımı ve koreografiyle sergilenen son derece başarılı bir şovdu." ifadelerini kullandı.

Atasoy, Duru'nun eleştirisine karşılık olarak, "Nükhetçiğim bir âlemsin. Senin tuhaf göbek-kalça danslarına mı razı olalım yani?" diyerek oldukça sert bir cevap verdi. Atasoy, ayrıca yöneltilen diğer eleştirilere de "Hadise’yle hiç tanışmıyorum. Kendim dahil kimseye de torpil yapmam" ifadeleriyle cevap verdi.