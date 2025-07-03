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Esmer Hadise! Sarışın halinden eser kalmadı, görenler Sevda Demirel’e benzetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Esmer Hadise! Sarışın halinden eser kalmadı, görenler Sevda Demirel’e benzetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Deli Oğlan’ , ‘Küçük Bir Yol’ , ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ gibi şarkılarıyla bilinen Hadise, imaj tazeledi. Açık renk saçlarıyla bilinen şarkıcı peruk taktığı haliyle hayranlarını ikiye böldü. Yorumlar peş peşe gelirken bazı kullanıcılar şarkıcıyı Sevda Demirel’e benzetti.

Ünlü şarkıcı Hadise uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarını bakır tonlarına boyatarak büyük bir değişikliğe gitmişti. Saçlarını boyatmak için Belçika’daki kuaförünün yolunu tutan isim bu hamlesiyle çok konuşulmuştu. Esas Oğlan dizisinin galasında boy gösteren şarkıcı takipçileri tarafından beğenilmişti. 

Esmer Hadise! Sarışın halinden eser kalmadı, görenler Sevda Demirel’e benzetti - 1. Resim

Sahne performansıyla adından söz ettiren, yeni albüm projelerinde taze bir görünüm sunmak için sık sık imaj değişikliğine giden Hadise son olarak esmer haliyle adından söz ettirdi.

Esmer Hadise! Sarışın halinden eser kalmadı, görenler Sevda Demirel’e benzetti - 2. Resim

SİYAH PERUKLU HALİ YANKI UYANDIRDI 

Kulisinde verdiği pozlarda siyah peruk taktığı görülen şarkıcı ilk bakışta dikkat çekti. Bu cesur imaj sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sanatçının hayranlarından yorumlar da gecikmedi. 

Esmer Hadise! Sarışın halinden eser kalmadı, görenler Sevda Demirel’e benzetti - 3. Resim

“NE YAPTIN KENDİNE”

Bazıları şarkıcıyı Sevda Demirel’e benzetirken, bazı kişiler ise “Umarım gerçek değildir” , “Bu kadına siyah saç bir de zayıflık yakışmıyor” , “Tanıyamadım, ne yaptın kendine” gibi yorumlarda bulundu. 

Esmer Hadise! Sarışın halinden eser kalmadı, görenler Sevda Demirel’e benzetti - 4. Resim

BEĞENENLER DE OLDU

Hadise’nin hayranları tarafından “Beğendim”, “Farklı olmuş” şeklinde yorumlar da geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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