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Çağatay Ulusoy imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı: "Ne olmuş böyle"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çağatay Ulusoy imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı: &quot;Ne olmuş böyle&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Eşref Rüya" dizisiyle ekrana dönen Çağatay Ulusoy, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Yeni imajıyla sosyal medyada dikkat çeken oyuncu, hayranlarını şaşırttı.

Demet Özdemir’le birlikte başrolünü paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisiyle ekrana dönen Çağatay Ulusoy, dizinin sezon finalinin ardından tatile çıktı.

Çağatay Ulusoy imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı: "Ne olmuş böyle" - 1. Resim

Tatil öncesi imajını yenileyen ünlü oyuncu, sakallarını keserek yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ulusoy’un paylaşımı herkesi şaşırttı.

Çağatay Ulusoy imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı: "Ne olmuş böyle" - 2. Resim

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Hayranları, oyuncunun yeni görünümüne yorum yağdırdı.

Çağatay Ulusoy imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı: "Ne olmuş böyle" - 3. Resim

Son dönemde hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Bulgaristan vatandaşlığı alarak çifte vatandaş olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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