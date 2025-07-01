Çağatay Ulusoy imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı: "Ne olmuş böyle"
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
"Eşref Rüya" dizisiyle ekrana dönen Çağatay Ulusoy, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Yeni imajıyla sosyal medyada dikkat çeken oyuncu, hayranlarını şaşırttı.
Demet Özdemir’le birlikte başrolünü paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisiyle ekrana dönen Çağatay Ulusoy, dizinin sezon finalinin ardından tatile çıktı.
Tatil öncesi imajını yenileyen ünlü oyuncu, sakallarını keserek yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ulusoy’un paylaşımı herkesi şaşırttı.
HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI
Hayranları, oyuncunun yeni görünümüne yorum yağdırdı.
Son dönemde hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Bulgaristan vatandaşlığı alarak çifte vatandaş olmuştu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız