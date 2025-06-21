Çağatay Ulusoy komşu ülke vatandaşı oldu! Görevli paylaştı, gerçek ortaya çıktı 

Çağatay Ulusoy, başrolünde yer aldığı 'Eşref Rüya' dizisinin sezon finali yapmasının ardından çifte vatandaşlıkla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun vatandaşlık hamlesi, görevli memurla çekilen fotoğrafının sosyal medyaya düşmesiyle anlaşıldı.

İstanbul'da doğup büyüyen, anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Bulgaristan göçmeni olan Çağatay Ulusoy, yasal işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte çifte vatandaşlık aldı.

DİZİSİ SEZON FİNALİ YAPTI, BULGARİSTAN'A GİTTİ

Ünlü oyuncu, Kanal D'de ekranlara gelen ve 'Eşref Tek' karakteriyle başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisi sezon finali yaptıktan sonra vatandaşlık işlemleri için Komşu'ya gitti. Evrakları tamamlanan Ulusoy, Bulgaristan vatandaşlığını aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN KARE

Görevli memur, Çağatay Ulusoy ile hatıra fotoğrafı çektirip, bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlüler dünyasında magazinden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden Ulusoy'un fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.