Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy başroldeydi! Bir döneme damga vuran 'Medcezir'in çekildiği villa satılıyor

2013-2015 yılları arasında başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un yer aldığı 'Medcezir' dizisinin çekildiği villa satışa çıkarıldı. Villaya istenen fiyat ise dudak uçuklattı.

Amerikan yapımı 'The O.C.' dizisinden uyarlanan 2013-2015 yılları arasında ekranlara gelen 'Medcezir' dizisinin başrolünde Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy yer almıştı.

'Medcezir'i yıllar sonra gündeme getiren konu ise dizideki 'Serez Ailesi'nin havuzlu villasının gerçekte satışa çıkarılması oldu.

İstanbul Tuzla'daki villanın fiyatını ise görenler inanamadı.

"Özel Mimarili, Deniz Manzaralı, Havuzlu 2 Adet Villa ve Arsası" başlığıyla satışa çıkarılan lüks villanın fiyatıysa 340 milyon TL olarak belirlendi.

Dizinin yayında olduğu dönemde villa ziyaretçi akınına uğruyordu.