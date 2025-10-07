2 yılda değeri tam 75 katına çıktı: Yeni rekor Kenan Yıldız'ın
Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız, güncellenen piyasa değeri ile Türk futbol tarihine geçti. Profesyonel kariyerine 2023 yılında adım atan 20 yaşındaki milli yıldız, son 2 yıl içinde değerini tam 75 kat arttırmayı başardı. Bir diğer milli yıldız Arda Güler, bir hafta sonra zirveyi devretti.
İtalya 1'inci Futbol Ligi (Serie A) mücadele eden futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Juventus formasıyla bu sezon 12 maça çıkan ve 5 gol, 6 asistlik skor katkısı veren Kenan Yıldız'ın yeni piyasa değeri rekor seviyeye ulaştı.
KENAN YILDIZ ARTIK 75 MİLYON EURO
Kenan Yıldız'ın 50 milyon euro olan değeri son güncellemeyle birlikte 75 milyon euro oldu. Böylece milli futbolcu, 'piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu' ünvanını elde etti.
DEĞERİNİ TAM 75 KATINA ÇIKARDI
Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt verilerine göre; Kenan Yıldız, son 2 yılda piyasa değerini 75 katına çıkardı. Milli futbolcunun, Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladığı 2023 yılında bir milyon euroluk piyasa değeri bulunuyordu.
ARDA GÜLER'İN REKORU BİR HAFTA SÜRDÜ
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler’in piyasa değeri geçtiğimiz hafta 60 milyon euro olarak açıklanmıştı. Sadece bir hafta sonra Kenan Yıldız, 75 milyon euro ile söz konusu rekoru geride bıraktı.