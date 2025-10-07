2 yılda değeri tam 75 katına çıktı: Yeni rekor Kenan Yıldız'ın

İtalya 1'inci Futbol Ligi (Serie A) mücadele eden futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Juventus formasıyla bu sezon 12 maça çıkan ve 5 gol, 6 asistlik skor katkısı veren Kenan Yıldız'ın yeni piyasa değeri rekor seviyeye ulaştı.

KENAN YILDIZ ARTIK 75 MİLYON EURO

Kenan Yıldız'ın 50 milyon euro olan değeri son güncellemeyle birlikte 75 milyon euro oldu. Böylece milli futbolcu, 'piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu' ünvanını elde etti.

DEĞERİNİ TAM 75 KATINA ÇIKARDI

Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt verilerine göre; Kenan Yıldız, son 2 yılda piyasa değerini 75 katına çıkardı. Milli futbolcunun, Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladığı 2023 yılında bir milyon euroluk piyasa değeri bulunuyordu.

ARDA GÜLER'İN REKORU BİR HAFTA SÜRDÜ

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler’in piyasa değeri geçtiğimiz hafta 60 milyon euro olarak açıklanmıştı. Sadece bir hafta sonra Kenan Yıldız, 75 milyon euro ile söz konusu rekoru geride bıraktı.