Del Piero'dan Kenan Yıldız cevabı: Tavsiyeye ihtiyacı yok

Serie A ekibi Juventus'ta mücadele eden Kenan Yıldız, sergilediği performansla dikkat çekiyor. İtalyan devinin efsanelerinden Alessandro Del Piero, yıldız oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

"JUVENTUS'UN SEMBOLÜ OLMA YOLUNDA"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Del Piero, "Kenan’a ne tavsiye edersiniz?" sorusuna, "Şimdiye kadar saha içinde ve saha dışında gördüğüm kadarıyla tavsiyeye ihtiyacı yok. Juventus'un sembolü olmak istiyor. Bence bunu da doğru şekilde yapıyor" cevabını verdi.

7 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

Kenan Yıldız, bu sezon 7 maçta 616 dakika süre aldı. 20 yaşındaki 10 numara, 2 kez rakip fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.