Canlı: Ballon d'Or 2025 ödülleri sahiplerini buluyor

Futbol camiasının en itibarlı ödüllerinden biri olarak olan Ballon d'Or, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buluyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen törende 30 kişilik aday listesi arasında futbolun büyük yıldızları yer alıyor. Geçen yıl ödülü kazanan Manchester City'nin futbolcusu Rodrigo Hernandez Cascante, sakatlığı nedeniyle bu yıl listedebulunmuyor.

BALLON D'OR SIRALAMASI AÇIKLANIYOR:



30-Michael Olise

29- Florian Wirtz

28- Virgil van Dijk

27 - Declan Rice

26 - Erling Haaland

25 - Denzel Dumfries

24 - Fabian Ruiz

23 - Jude Bellingham

22 - Alexis Mac Allister

21 - Serhou Guirassy

20- Lautaro Martinez

19- Joao Neves

18- Scott McTominay

17- Robert Lewandowski

16- Vinicius Jr.

15- Viktor Gyökeres

PSG'DEN 9 İSİM LİSTEDE

Real Madrid'in oyuncuları Jude Bellingham, Kylian Mbappe Lottin, Vinicius Jr., adaylar arasında öne çıkıyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den dokuz ismin aday listesinde olması dikkati çekiyor.

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise bu yıl favori adaylar arasında yer alıyor. Genç oyuncu ödülü kazanması halinde 19 yaşında bu ödülü alan Ronaldo'yu geride bırakarak bunu başaran en genç oyuncu olarak tarihe geçecek.

KENAN YILDIZ 10 KİŞİLİK LİSTEDE YER ALDI

Milli Takımın ve Juventus'un yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik listesinde kendine yer buldu.

Geçen yıl milli futbolcu Arda Güler'in aday gösterildiği Kopa Trophy'de bu yıl ise Juventus'daki yükselişini sürdüren 20 yaşındaki Kenan Yıldız göze çarptı. Listede ayrıca Lamine Yamal, Dasire Doue, Joao Neves ve Pau Cubarsi gibi genç yıldızlar da dikkati çekiyor.

2025 BALLON D'OR ADAYLARI İSE ŞÖYLE:

Ousmane Dembele (PSG ve Fransa), Gianluigi Donnarumma (Manchester City ve İtalya), Jude Bellingham (Real Madrid ve İngiltere), Desire Doue (PSG ve Fransa), Denzel Dumfries (Internazionale ve Hollanda), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund ve Gine), Erling Haaland (Manchester City ve Norveç), Viktor Gyökeres (Arsenal ve İsveç), Achraf Hakimi (PSG ve Fas), Harry Kane (Bayern Münih ve İngiltere), Khvicha Kvaratskhelia (PSG ve Gürcistan), Robert Lewandowski (Barcelona ve Polonya), Alexis Mac Allister (Liverpool ve Arjantin), Lautaro Martinez (Internazionale ve Arjantin), Scott McTominay (Napoli ve İskoçya), Kylian Mbappe (Real Madrid ve Fransa), Nuno Mendes (PSG ve Portekiz), Joao Neves (PSG ve Portekiz), Pedri (FC Barcelona ve İspanya), Cole Palmer (Chelsea ve İngiltere), Michael Olise (Bayern Münih ve Fransa), Raphinha (Barcelona ve Brezilya), Declan Rice (Arsenal ve İngiltere), Fabian Ruiz (PSG ve İspanya), Lamine Yamal (Barcelona ve İspanya), Florian Wirtz (Liverpool ve Almanya), Vitinha (PSG ve Portekiz), Vinicius Jr. (Real Madrid ve Brezilya), Virgil van Dijk (Liverpool ve Hollanda), Muhammed Salah (Liverpool ve Mısır).