Jose Mourinho'dan Fenerbahçe seçimi için olay sözler: Memnun değilim

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 21 Eylül gerçekleştirilen başkanlık seçimi hakkında konuştu.

"EMPATİ VE TUTKU AZDI"

Rio Ave ile karşılaşacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, "Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor. Ali Koç'un yeniden seçilememesinden memnun olup olmadığı sorarsanız, hayır değilim. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." dedi.

"YAZ AYLARINDA BENFİCA İLE TEMASIM OLMADI"

Benfica ile Fenerbahçe'den ayrılmadan önce görüşmediğini belirten Mourinho, "Bana inanmak istiyorsanız harika, inanmak istemiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Yaz aylarında Benfica ile hiçbir temasım olmadı. Mario Branco, o zamanlar Benfica'da değildi. Fenerbahçe ile sözleşmem vardı ve sonuna kadar yerine getirmek istiyordum. Aklımda Portekiz'e kulüp antrenörü olarak dönebileceğim hiç yoktu. Şimdi ya da daha sonra milli takımın başına geçeceğimi düşünüyordum ama federasyonla hiçbir temasım yoktu. Kariyerim bu yönde ilerliyordu ve Portekiz'e milli takım antrenörlüğü için döneceğimi düşünüyordum." O kişi Benfica'ya geldiğinde ve Benfica ile Fenerbahçe’nin eşleşme ihtimali yüzde 25 iken bizim temasımız orada bitti. Temas sıfır. Hikâye bitti. Bana inanmak isterseniz teşekkür ederim. Hikâyesi olmayan bir hikâyeyi sürdürmek isterseniz yapabileceğim bir şey yok." şeklinde konuştu.