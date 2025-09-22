Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tümer Metin'den Tedesco için olay kehanet: Bombayı patlattı

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başında çıktığı üçüncü maçında ikinci beraberliğini alan Domenico Tedesco'nun geleceğine ilişkin kehanette bulundu.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, üst üste ikinci beraberliğini aldı.

Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa maçını değerlendiren Tümer Metin, NOW Spor ekranlarında Tedesco'nun geleceğiyle ilgili çarpıcı bir kehanette bulundu.

"TEDESCO İLE AYRILIK KAÇINILMAZ GİBİ"

Tedesco ile yolların ayrılabileceğini kaydeden Metin, "Sanki kaçınılmaz son gibi geliyor Tedesco değişimi. Şu anda Sadettin Saran ve yönetimi nezaketen yeni gelmiş bir hocaya 'Hayır, seni istemiyoruz.' diyemediği için nezaketen 'Devam ediyoruz, arkasındayız.' ifadelerini kullandılar gibi geliyor. Futbolda sonuçlar her şeyi belirler. Bu şekilde takımın çehresi değişmezse Tedesco ile yeni yönetim bir reaksiyon alır diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

