TFF'den MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için resmi 'istifa' cevabı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, istifa kararı aldığı iddia edilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinin başında olduğunu ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinin başında olduğunu açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 6. haftasında hakem performanslar sonrası tüm gözler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya dönmüştü. Gündoğdu'nun Türk hakemliğinin önünü açmak için istifa edeceği iddia edildi.

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu ile özel bir görüşme yaptığı ve istifasını kabul edeceği öğrenildi. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem hataları yapılmış her iki kulüp de MHK'ye ateş püskürmüştü.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç "MHK Başkanı görevi kendi isteği ile bıraksın. Yoksa sonu çok kötü olacak" açıklamasını yapmıştı. 2021/22 sezonunda 6 ay MHK Başkanlığı yapan Gündoğdu, 23 Temmuz 2024 tarihinde ikinci kez koltuğu oturmuştu.

