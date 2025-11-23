Türkiye inşaat sektöründe uzun süredir beklenen ivme, eylül ayında açıklanan inşaat üretim endeksi ile net biçimde ortaya çıktı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - TÜİK verilerine göre endeks, yıllık bazda yüzde 29,9 artarak 149,6 seviyesine yükseldi ve böylece verinin yayımlanmaya başladığı 105 aylık dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, yalnızca kağıt üzerinde bir yükseliş olarak değil, doğrudan şantiyelerdeki fiilî hareketliliğin güçlendiğini gösteren somut bir veri olarak değerlendiriliyor. Sektör oyuncuları, endeksin yapısına dikkat çekerek, rakamın yalnızca ruhsat ya da proje onayı gibi teorik göstergelerden değil, bizzat sahadaki üretim performansından beslendiğini vurguluyor. Bir sektör temsilcisi, “İnşaat üretim endeksi, doğrudan şantiyelerdeki fiziksel üretim hacmini ölçer. Yani makinenin çalışma ritmini, ustanın attığı sıvayı, dökülen betonu, yapılan kalıp ve demir işçiliğini kapsar. Bu bakış açısıyla değerlendirirsek, eylül ayı verisi bize sahada çok ciddi bir hızlanma yaşandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR HABERLER TOKİ evleri kiraya verilecek mi? 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek

PROJELER ÖNE ÇEKİLİYOR

Sektör temsilcileri, hızlanmanın yalnızca mevcut projelerde değil, yatırım kararlarında da etkili olduğunu belirtiyor. Ekonomik beklentilerdeki dengelenme sürecinin, konut ve ticari gayrimenkul yatırımcılarında “erteleme davranışının” kırılmasını sağladığı ifade ediliyor. Başka bir sektör yöneticisi “Son dönemde arz talep dengesinde yaşanan değişim, özellikle yeni konut projelerine ilgiyi artırdı. Şantiyelerdeki hareketlilik yalnızca devam eden projelerin hızlanması değil; yeni ihalelerin, yeni kazıların ve yeni temel atmaların da başladığını gösteriyor” diyerek tabloyu değerlendirdi. Uzmanlara göre bu hızlanmanın arkasındaki önemli faktörlerden biri, Türkiye’de deprem bilincinin son yıllarda hiç olmadığı kadar artması. İnşaat üretimindeki yükselişin önemli bir bölümünü kentsel dönüşüm projeleri, riskli yapı stokunun yenilenmesi ve dayanıklı konutlara yönelen güçlü talep oluşturuyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası