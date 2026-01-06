Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, sarı lacivertli formayla ilk maçında 2 asist yaparken maç sonu röportajında duygusal anlar yaşadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, Samsunspor'u mağlup ettikleri mücadelenin ardından gözyaşlarını tutamadı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ FENERBAHÇE'DEYİM"

2 asist yaptığı maçın ardından duygusal anlar yaşayan Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası