Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakasında Karadeniz ekibi Samsunspor ile Adana'da karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, Süper Kupa'yı tarihinde dördüncü kez kazanmayı hedefliyor. Bu eşleşmenin galibi, finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Müsabakanın önemli dakikalarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile mücadele ediyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

FENERBAHÇE 1-0 SAMSUNSPOR

Gol: 4' Kerem Aktürkoğlu

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.

MUSABA 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, ilk müsabakasına eski takımı karşısında çıkıyor.

ALİ ŞANSALAN YÖNETİYOR

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapıyor. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alıyor.

Sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakadan galip ayrılması durumunda Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

YENİ FORMATTAKİ İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Samsunspor ile yapıyor.

Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

FENERBAHÇE, 4. SÜPER KUPA ZAFERİNİN PEŞİNDE

Fenerbahçe, tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli ekip, daha önce bu mutluluğa 2007, 2009 ve 2014 yıllarında 3 kez ulaştı.

Fenerbahçe, 2012, 2013 ve 2024 yıllarında ise kupayı kaybetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Fenerbahçe, 1965-66'dan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 6 kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 1967-68, 1972-73, 1974-75, 1983-84, 1984-85 ve 1989-90 yıllarında kazandı.

Fenerbahçe, 1969-70, 1973-74, 1977-78, 1978-79, 1982-83, 1988-89 ve 1995-96 yıllarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası