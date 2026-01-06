Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından İrfan Can Eğribayat transferini duyurdu. Sarı lacivertliler her konuda anlaştıklarını kaydeden Yıldırım, Musaba transferindeki bonservis bedeline ise açıklık getirdi.

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2 golle mağlup olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından transferi açıkladı.

Kaleci İrfan Can Eğribayat konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyleyen Yıldırım, "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçeli yıldızın duygusal anları: Gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe'ye transfer olan Musabı'nın taraftarı ayağa kalkmaya davet etmesiyle alakalı konuşan Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı çok seviyorum. Alırken iki ay pazarlık yaptım. İkinci babası gibiyim. Bizden ayrıldı, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Güzel de başladı. Yaptığı hareket, seyirciyi coşturma hareketi Samsunspor maçında yapmamalıydı. Üzdü. Pek çok hoş olmadı." dedi.

"6 MİLYON AVROYA ALDILAR"

Anthony Musaba'nın bonservisine açıklık getiren Yüksel Yıldırım, "Bazı televizyonlar beni yanlış anlamış. Bedava aldılar dedim. 6 milyon avroya aldılar. Nene'yi aldılar 18, Musaba'yı 6'ya aldılar dedim. Bana göre Musaba, Nene'den daha iyi futbolcu. Kıyaslama yaptık. Bunu zaman gösterecek. Musaba'yı normalde veriyor olsaydım, bir sonraki satışından pay alacaktım, bonus alacaktım, Fenerbahçe şampiyon olursa bonus alacaktım. O rakam belki 10-15'e çıkacaktı. Ben bunun için bedava dedim. Yoksa bedava gitmedi. Oyuncu, 3 milyon istedi (Samsunspor'a transfer süreci) sonrasında pazarlıkla 5 milyon yaptık. Samsunspor tarihinde 5 ay kalıp 6 katı para kazandıran bir oyuncu olmamıştı. Ekonomik katkılarından dolayı Musaba'ya teşekkür ettik ama onu da bazı taraftarlarımız da yanlış anladı. Nene'ye karşı yanlış bir şey söylemedim ama Musaba bana göre daha iyi futbolcu dedim." şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası