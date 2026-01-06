Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldikleri mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı.

Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u geçerek Galatasaray ile rakip olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma sonrası konuştu.

"BÜTÜN KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Tüm kupaları kazanmak istediklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz." şeklinde konuştu.

"MUSABA VE TAKIMIN FORMU HARİKAYDI"

Yeni transfer Musaba'nın 2 asistle maçı tamamlaması hakkında konuşan Tedesco, "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar." dedi.

