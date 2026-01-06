Türkiye’de 2025’te enflasyon %30,89 oldu. ‘Daire’ nitelikli konutlarda ise ortalama metrekare fiyatı %28,10 arttı. Bazı şehirlerdeki artışlar ise yıllık TÜFE’nin belirgin olarak altında kaldı. Konut fiyatlarının en az arttığı şehirler arasında Marmara Bölgesinden bir il ve 3 büyükşehir de yer alıyor. Listenin ilk sırasındaki şehirde ise yıllık değer artışı %7,55 gibi oldukça düşük seviyede gerçekleşiyor. İşte 2025’te enflasyona yenilen şehirler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de 2025 enflasyonu açıklandı. Geçen yıl konut piyasasında reel olarak değer kaybı yaşayan iller de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında enflasyon %30,89 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ortalama konut metrekare fiyatı ise “daire” nitelikli konutlarda geçen yıl 36 bin 282 TL’ye ulaştı. Endeksa verilerine göre bu rakam, yıllık bazda %28,10 oranında ortalama değer artışına işaret etti.

FİYAT ARTIŞI EN DÜŞÜK İLLER

Ortalama konut fiyatındaki artış enflasyonun hafif altında kalırken, bazı şehirlerdeki artışlar ise yıllık TÜFE’nin belirgin olarak altında kaldı. Geçen yıl Türkiye’de konut fiyatlarının en az arttığı şehirler şöyle sıralandı:

- Kilis: 16.474 TL/m2 (%7,55)

- Hatay: 24.269 TL/m2 (%18,38)

- Burdur: 29.224 TL/m2 (%18,45)

- Hakkâri: 17.982 TL/m2 (%21,48)

- Osmaniye: 19.662 TL/m2 (%21,68)

- Amasya: 26.979 TL/m2 (%22,19)

- Malatya: 20.101 TL/m2 (%23,33)

- Artvin: 26.095 TL/m2 (%24,84)

- Kırklareli: 32.858 TL/m2 (%24,92)

- Erzincan: 28.011 TL/m2 (%25,95)

- Eskişehir: 30.638 TL/m2 (%26,11)

- Bilecik: 26.546 TL/m2 (%26,25)

- Kahramanmaraş: 23.875 TL/m2 (%26,79)

- Yozgat: 23.768 TL/m2 (%27,03)

- Bayburt: 23.907 TL/m2 (%27,42)

SURİYE FAKTÖRÜ

2025 yılında konut fiyatı artışlarının en düşük gerçekleştiği illere bakıldığında, Suriye sınırında yer alan Kilis ve Hatay öne çıkıyor. Suriye’de normalleşme süreci ile birlikte geri dönüşlerin de başlamasının, sınırdaki illerde talep düşüşünü de beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

3 BÜYÜKŞEHİR VAR

Listede büyükşehir statüsünde 3 il bulunuyor. Bunlar Eskişehir, Malatya ve Kahramanmaraş… İstanbul ve Ankara arasındaki konumu ve “öğrenci şehri” özelliğiyle öne çıkan Eskişehir’de yıllık ortalama fiyat artışı %26,11 olarak gerçekleşiyor ve TÜFE’nin yaklaşık 5 puan gerisinde kalıyor.

Enflasyona yenilen şehirler! 2025’te fiyat artışı en düşük iller

MARMARA’DA BİLECİK…

Listede Hatay hariç 14 ilin denizle sınırı olmaması da dikkat çekiyor. Türkiye’nin nüfusu en yoğun ve gelişmiş bölgesi olarak öne çıkan Marmara Bölgesi illerinden Bilecik de %26,25 oranla fiyat artışlarının en düşük gerçekleştiği iller arasında kendini gösteriyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası