Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 11.726 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti ve %1,77 primle 11.702’den kapanış yaptı. Faiz ve enflasyonda gerileme beklentisi, CDS’te düşüş, şirket kârlılıklarında yükseliş ve yabancı sermaye girişine artış öngörüleri borsayı destekleyen 5 katalizör olarak gösteriliyor. Kuveyt Türk Yatırım da 2026 için BİST 100 hedef fiyat tahminini 15.250 olarak açıkladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul, 2026 yılına rekorlarla başladı. BİST 100 endeksi 5 Ocak işlemlerinde %1,77 primle 11.702 puandan kapanış yaptı. Bu seviye, tüm zamanların en yüksek kapanışına işaret etti. BİST 100 dünkü işlemlerde 11.726 puan ile rekor seviyesini de test etti. Borsada önceki rekor 26 Ağustos 2025 işlemlerinde 11.605 puan ile test edilmişti.

BİST 100 endeksi geçen yıl %14,56 primle yatırımcısına enflasyonun altında getiri sunarak vasat bir görünüm sergilemişti.

2026’DA ALGILAR POZİTİF

Yeni yılda ise piyasada daha pozitif beklentiler öne çıkıyor. Enflasyonda ve faizde gerileme öngörüleri, bunlara paralel olarak şirket kârlılıklarında artış, CDS’te düşüş ve yabancı sermaye girişinde artış beklentileri, borsayı destekleyen 5 ana katalizör olarak gösteriliyor.

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yayımlanan 2026 Strateji Raporunda yeni yıl; enflasyonist baskıların yönetilebileceği, büyüme dinamiklerinin potansiyel seviyelere yaklaşabileceği ve para politikasında "ihtiyatlı gevşeme" adımlarının atılacağı bir dönem olarak öne çıkarıldı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

2026’da yüzde %3,70 büyüme öngörülen raporda, büyümenin kompozisyonunun değişebileceği aktarıldı. İç talebin direncini koruyacağı öngörülürken, sıkı para politikası döneminde baskılanan sabit sermaye yatırımlarının da bu yıl faizlerdeki gevşeme ile yeniden canlanabileceği ifade ediliyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

2026 enflasyon beklentisinin %22,30 olarak tahmin edildiği raporda; enflasyonla gelen sis perdesinin kalkmasıyla birlikte, yatırımcıların da şirketlerin performanslarını çok daha net şekilde analiz etme imkânına kavuşacağı, bu durumun da hisse senedi piyasalarında gerçek faaliyet kârı üreten şirketleri öne çıkarabileceği aktarıldı.

FAİZ ÖNGÖRÜLERİ

Merkez Bankasının 2026 yılını %28,00 politika faizi ile tamamlayabileceği öngörülen raporda; bu seviye TL mevduat yatırımcısına beklenen enflasyonun üzerinde reel getiri sunacağı, dolarizasyonun önüne geçeceği, reel sektörün de finansman maliyetlerini aşağı çekeceği ve sanayide çarkların daha rahat dönmesini sağlayabileceği belirtildi.

2026 BİST 100 HEDEF FİYAT

Raporda, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi için 2026 hedef fiyat tahmini ise 15.250 olarak öngörüldü. Düşen enflasyonun şirketlerin kârlılık kalitesini artıracağı ve gerileyen faizlerin de özellikle sanayi şirketlerinin net kâr marjlarını destekleyebileceği aktarıldı. Raporda ayrıca operasyon marjları güçlü, nakit akışı sağlam ve finansman yönetimi başarılı reel sektör şirketlerinin öne çıkabileceği de bildirildi.

Önemli Uyarı: Bu içerik, aracı kurum raporlarından derlenerek hazırlanmıştır. Kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

