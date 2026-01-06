ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik askerî operasyonu sonrasında küresel petrol piyasalarında ilk fiyatlamalar sınırlı kaldı.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Haftanın ilk işlem gününde Brent petrol, yaşanan sınırlı geri çekilmenin ardından toparlanarak varil başına 60,5 dolar civarında seyretti. ABD ham petrolü WTI ise 57 doların üzerinde işlem gördü. Enerji uzmanı Dr. Zeynep Elif Yıldızel, Venezuela’nın dünyanın en zengin petrol rezervine sahip olduğunu fakat bunun büyük kısmının ağır petrolden oluştuğunu söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Gümüşün getirisi altını geride bıraktı

Yıldızel, bu petrolün işlenmesinin maliyetli olduğunu belirterek, “Venezuela millî petrol şirketi yıllardır ambargodan dolayı sahalarını geliştirebilecek teknoloji ve bütçeye sahip değil. Dolayısıyla şu anda Venezuela’dan kaynaklı hemen bugünden yarına bir petrol fiyatı düşüşü ve bir arz fazlası olmayacak” dedi. Türkiye’nin Venezuela ile olan anlaşmalarına değinen Yıldızel, şunları söyledi: Trump ‘Buradaki petrol yatakları artık Amerikan şirketleri tarafından yönetilecek’ dedi.

Venezuela ile anlaşmalarımızda artık o ikinci bir türev olarak bizim onlarla nasıl bir iletişim içerisinde olacağımız, hükümetin nasıl bir yol izleyeceğiyle olacak. Büyük resme baktığımız zaman Amerika bir petrol oyunu kuruyor. Son 15 yıldır Avrupa’da ‘yeşil enerji, yeşil dönüşüm, işte petrolü bitirelim’ söylemleri vardı. Bunun olamayacağını şimdi Avrupa da görüyor. Petrol 15-20 yıl yine belirleyici olacak.

303 MİLYAR VARİL REZERV VAR

Tahmini 303 milyar varil ile dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip Venezuela’da günlük üretimin 0,9-1,1 milyon varil bandında iken ülkenin küresel petrol arzındaki payı yüzde 2’nin altında bulunuyor. Küresel üretim ise günlük yaklaşık 100 milyon varil seviyesinde. Venezuela üretiminin yüzde 67’sinden fazlası ağır ham petrol. Bu tür petrol rafineriler için daha maliyetli oluyor. Bakım ve onarım yatırımlarıyla üretimin günlük 2 milyon varile çıkarabileceği ifade ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası