Geçtiğimiz yıl, kıymetli metallerin rekor kırdığı yıl olarak öne çıktı.

Arza yönelik endişeler, jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşemeye başlaması ve endüstriyel talep, kıymetli metaller için önde gelen destekleyici unsurların arasında yer aldı.

Özellikle merkez bankalarının para politikası, gümüşteki yükselişte belirleyici rol oynadı. Düşük faiz oranları, kıymetli metallerin alternatif maliyetini azaltırken Fed’in 2025’te faiz indirimlerine geri dönmesi, gümüş için önemli bir destek oldu. Emtia piyasasında geçen yıl yatırımcılarına sağladıkları getiri anlamında gümüş altının önüne geçti. Gümüşün onsu geçen yıl yüzde 146 değer kazanırken yüzde 64,2 artan altının onsunu yıllık getiride geride bıraktı.

Gümüş, böylece 1979’dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Gümüşün onsu 1979 yılında yüzde 434 artmıştı. Altın/gümüş rasyosu, 2025 yılında 54,03 ile 2013’ten bu yana en düşük seviyeyi test etti. Geçen yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, yıl genelinde sert yükselişlerle öne çıkarken aralık ayında 84 dolarla rekor tazelerken yılı 71,1 dolardan tamamladı.

