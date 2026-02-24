23 Şubat 2026 Survivor son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına giren yarışmacı netleşti. Ada konseyinde yapılan oylama sonrası Survivor’da haftanın ilk eleme adayı belli olurken, Barış Murat Yağcı’nın dönüşü geceye damga vurdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’nın son bölümünde takımlar dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası kaybeden takımda konsey toplandı ve haftanın ilk eleme adayı açıklandı.

23 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

23 Şubat akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Güç, denge ve atış becerisinin ön planda olduğu parkurda kırmızı takım baştan sona üstün bir performans sergileyerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor eleme adayı kim oldu? 23 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026’da haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Beyza oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda yapılan ada konseyi oylamasında en fazla ismi yazılan yarışmacı Beyza olarak belirlendi ve böylece eleme potasına giren ilk isim netleşti.

Survivor eleme adayı kim oldu? 23 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Gecenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise bir süredir yarışmadan uzak kalan Barış Murat Yağcı’nın adaya geri dönmesi oldu. Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamaya göre yeni bölümlerde her akşam bir yarışmacıyla soru-cevap yapılacak olması da programın ilerleyen günlerinde farklı gelişmeler yaşanacağının sinyalini verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası