İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve yapılan test sonucu negatif çıkan Barış Murat Yağcı'nın Survivor 2026'ya dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Son yayınlanan fragmanla birlikte ünlü yarışmacının akıbeti netlik kazandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Barış Murat Yağcı, Survivor 2026'dan ayrılarak Türkiye'ye giriş yapmıştı. Havaalanında gözaltına alınan Yağcı'nın test sonucu açıklandı ve yarışmacının Dominik'e dönüp dönmeyeceği netleşti.

BARIŞ MURAT YAĞCI SURVİVOR'A GERİ DÖNDÜ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Barış Murat Yağcı, Dominik’te devam eden Survivor çekimlerinden ayrılarak Türkiye’ye gelmişti.

Havalimanında gözaltına alınan Yağcı'nın, sağlık kontrolleri kapsamında kan ve saç örnekleri alınarak yapılan testlerin sonucu negatif çıktı. Ardından Survivor'a geri dönen Yağcı'nın fragmandaki anlarında ağlarken görülürken "Allah buraya dönmemei nasip etti. Bir süre burada olamadım özür dilerim" dedi.

Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü! Test sonucu negatif çıkmıştı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, aralarında çok sayıda sosyal medya fenomeni ve sanatçının bulunduğu bir liste için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Hasan Can Kaya, Reynmen ve Berkcan Güven gibi isimlerin Türkiye'deki adreslerine gidilirken; Barış Murat Yağcı, Enes Batur, Kemal Can Parlak, Nisa Bölükbaşı gibi o sırada yurt dışında bulunan isimler hakkında yakalama kararı yayımlanmıştı. Bu gelişme üzerine Survivor yarışması için Dominik'te bulunan Yağcı, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye'ye dönmek durumunda kalmıştı.

Türkiye'ye giriş yaptığı esnada havalimanında jandarma ekiplerince gözaltına alınan Barış Murat Yağcı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürülerek hem ifade vermiş hem de kan ve saç örneği sunmuştu. İnceleme sürecinde yarışmadan geçici olarak ayrılan Yağcı'nın sağlık tetkikleri Adli Tıp Kurumu tarafından raporlanmıştı. Yapılan incelemeler neticesinde test sonuçlarının negatif çıktı.

