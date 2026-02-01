Survivor bir kez daha diskalifiye haberiyle gündemde! Hakkında yasaklı madde soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Barış Murat Yağcı’nın, devam eden adli süreç nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiği öğrenildi. Yapım ekibinin kararı, hukuki sürecin seyri doğrultusunda aldığı belirtildi.

Survivor 2026’ya sonradan dahil olan Barış Murat Yağcı ile Nefise Karatay’ın, teknik ekibe ait yiyecekleri alarak tükettikleri ortaya çıkmıştı. Bu kural ihlali nedeniyle Yağcı’ya üç ödül men cezası verilmişti. Öte yandan, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Yağcı’nın, söz konusu adli süreç nedeniyle yarışmadan tamamen diskalifiye edildiği öğrenildi.

Barış Murat Yağcı diskalifiye mi edildi, neden yok?



BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın ve Berke Özer'in kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Serenay Aktaş'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. Ardından 2022'de Survivor 2022: All Star, 2025'te Survivor 2025 ve 2026'da Survivor 2026 yarışmalarında mücadele etmiştir.

