1 Ocak’ta euroyu benimseyen Bulgaristan’da yeni dönem başladı. Euro ve levanın birlikte kullanıldığı bir aylık geçiş süresi dün sona erdi. Bulgaristan’da 1 Şubat itibariyle tek yasal para birimi oldu. Alışverişlerde bundan sonra Bulgar levası kabul edilmeyecek.

Bulgaristan Maliye Bakanlığı, ülkede yapılan ödemelere ilişkin yeni bir duyuru yaptı. Bulgaristan’da euro ve levanın birlikte kullanıldığı bir aylık geçiş süresinin sonra erdiğini duyuran bakanlık, 1 Şubat 2026'dan itibaren euronun ülkede tek yasal para birimi olduğunu açıkladı.

LEVA DÖNEMİ SONA ERDİ

Bakanlık, tüccarların leva kabul etme yükümlülüğünün sona erdiği ve tüm işlemlerde para üstünün yalnızca euro olarak verilmesi gerektiğini belirtti.

Bulgaristan’da alışverişte ‘euro’ dönemi! Artık Bulgar levası kabul edilmeyecek

AĞUSTOSA 2 TÜRLÜ KADAR FİYAT GÖSTERİMİ

Öte yandan Bulgaristan Cumhuriyeti'nde Euronun Uygulanması Yasası kapsamında fiyatların 8 Ağustos 2026 tarihine kadar hem leva hem de euro cinsinden gösterilmeye devam edeceği açıklandı.

ELDE KALAN LEVALAR EUROYA ÇEVRİLEBİLECEK

Bakanlık, elinde leva bulunan vatandaşların, 30 Haziran 2026 tarihine kadar ticari bankalar ile banka şubesi bulunmayan yerlerdeki Bulgaristan Postanesi şubelerinde levalarını ücretsiz olarak euroya çevirebileceğini de duyurdu. Bu tarihten sonra ise Bulgaristan Merkez Bankası'nın (BNB) dönüşüm işlemini süresiz ve ücretsiz sürdüreceği ifade edildi.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞİYOR

Türkiye-Bulgaristan sınırında ticaretin yoğun olduğu Edirne ve çevresinde de uzun yıllardır Bulgar levası kullanılıyor. Yeni dönemde alışverişlerin tamamen euro üzerinden yapılması bekleniyor.

100 LEVA ŞİMDİ 50 EURO OLDU

Saraçlar Caddesi’nde esnaflık yapan Metin Barmanbay, şöyle konuştu:

Leva döneminde sürekli kur hesabı yapılıyordu. 1.95 mi, 1.98 mi derken hem esnaf hem müşteri zorlanıyordu. Şimdi tek düzen euro oldu, hesaplama daha net. Daha önce 100 leva olan bir ürün şimdi 50 euro olarak etiketleniyor.

“HER ŞEY EURO İLE OLACAK”

Edirne'ye gelen Gorian Mrijeviç ise "31 Ocak gecesinden itibaren her yerde leva ile alışveriş bitti. Artık tüm alışverişlerde ve bankalarda euro banknotları veriliyor. Her şey euro ile olacak" dedi.

