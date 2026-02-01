Marmaris Beleyesi, ‘yaban domuzları’ için mahkemelik oldu. Bir vatandaş, şehir merkezine ve evlere giren yaban domuzlarına ilişkin sorularına zamanında cevap vermeyen belediyeye dava açtı. Mahkeme, davacıyı haklı bularak yargılama giderlerinin belediye tarafından davacıya ödenmesine karar verdi.

Muğla Marmaris’te domuz sürülerinin şehir merkezine inerek evlerin bahçelerine girmesi sonrasında harekete geçen Süha Uslu, Marmaris Belediyesi'ne yaptığı bilgi edinme başvurusunu yargıya taşıdı.

Belediyenin sorduğu sorulara zamanında cevap vermediği gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıyan Uslu, davanın kabul edildiğini, belediyenin bilgi vermek zorunda olduğuna kanaat getirdiğini açıkladı.

Marmaris Belediyesi davalık oldu! Mahkeme ‘haksız’ buldu

“DOMUZLAR HER YERDE”

Marmaris'te yaban domuzlarının yalnızca akşam saatlerinde değil günün her diliminde şehir içinde görüldüğünü belirten Uslu, şunları anlattı:

Çöp konteynerlerinden sahil ve plajlara, yol kenarlarından apartman bahçelerine kadar her yerde sürüler halinde domuzlar var. Okulların önünde sürüler halinde geziyorlar.

“BİLGİ VERMEK ZORUNDA”

Uslu, bu durumun hem insanlar hem de diğer canlılar için de risk oluşturduğunu belirterek "Belediye bu konuda kafasını kuma gömemez. Belediye mahkeme kararını yerine getirip yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek zorunda" dedi.

BELEDİYEYE TEK TEK SORDU

5393 sayılı Belediye Kanunu'na dikkat çekerek belediyelerin çevre ve çevre sağlığından sorumlu olduğunu vurgulayan Uslu, belediyeye yaban domuzlarıyla ilgili "yürütülen mevcut çalışmalar, sorunun çözümü için hangi adımların atıldığı ve gelecekte hangi önlemlerin planlandığı, herhangi bir kamu kurumu ile ortak çalışma yapılıp yapılmadığını ve yapılacaksa bunun kapsamının ne olduğu, toplumu uyarmak ve bilinçlendirmek için bir çalışma yürütülüp yürütülmediği, ayrıca sorunun çözümüne yönelik somut bir takvimin belirlenip belirlenmediği" sorularını yönelttiğini söyledi.

“HUKUKA UYGUN DEĞİL”

Marmaris Belediyesi'nin başvuruya cevap vermeyerek zımnen ret işlemi tesis etmesinde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmeden mahkeme, dava konusu işlemi iptal etti. Yargılama giderlerinin belediye tarafından, Uslu’ya ödenmesine karar verildi.

