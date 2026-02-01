Trabzon’da bir zincir restoranda yedikleri tost sonrası gıda zehirlenmesi yaşayan karı koca hastanelik oldu. Çiftin şikâyeti üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimde, işletmede son tüketim tarihi geçmiş ürün kullanıldığı belirlendi ve yasal işlem uygulandı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Fatih Çolak (43) ile eşi Leman Banu Çolak (44), Yomra ilçesinde faaliyet gösteren MADO isimli zincir restoranda yedikleri tost sonrası mide bulantısı ve rahatsızlık şikâyetleri yaşadı. Hastanede yapılan kontrollerde çiftin gıda zehirlenmesi geçirdiği tespit edildi.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen Çolak ailesinden Leman Banu Çolak, rahatsızlığının yeniden artması üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan Çolak, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından Çolak ailesi, ilgili kurumlara şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince işletmede inceleme başlatıldı. Yapılan denetimlerde, restoranda son tüketim tarihi geçmiş ürün kullanıldığı tespit edildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Bakanlık tarafından Fatih Çolak'a yapılan yazılı geri dönüşte, gıda güvenliğine ilişkin denetimlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"İlgili kayıtlı başvurunuza istinaden 28 Ocak 2026 tarihinde işletmede resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde iş yerinde son tüketim tarihi geçmiş ürün tespit edilmiş olup, işletmeye gerekli yasal işlemler uygulanmıştır."

