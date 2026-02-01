Antalya’da 15 metrelik şarampole devrilen yolcu otobüsünden sağ kurtulan yolcu Ahmet Kodaz, dehşeti anlattı. Kodaz “Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı, otobüs doluydu. Önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı” dedi. Bölge sakinlerinden Fatma İnce ise "Bu yol ölüm makinesi gibi, kaç defa kaza oldu, haddi hesabı yok" diye konuştu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi’nde bu sabah saat 10.30 sıralarında yolcu otobüsü, önce yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı, ardından yan yatarak yaklaşık 90 metre sürüklendi. Otobüsün 15 metrelik şarampole devrilmesinin ardından çok sayıda yolcu yaralandı.

Antalya’da dehşet otobüsünden sağ çıkan yolcu anlattı: Şoför çok hızlı geliyordu

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekipler araç içerisinde ve altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlatırken, 26 kişinin yaralandığı kazada toplam ölü sayısının 9’a yükseldiği bildirildi.

Antalya’da dehşet otobüsünden sağ çıkan yolcu anlattı: Şoför çok hızlı geliyordu

Antalya’da dehşet otobüsünden sağ çıkan yolcu anlattı: Şoför çok hızlı geliyordu

“ŞOFÖR ÇOK HIZLI GELİYORDU”

Otobüse Isparta'da binen yolcu Ahmet Kodaz dehşet anlarını şöyle anlattı:

Isparta'dan Antalya'ya geliyorduk. Yolda zaten çok fazla sis vardı. Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk. Otobüsün çoğunluğu doluydu.

Antalya’da dehşet otobüsünden sağ çıkan yolcu anlattı: Şoför çok hızlı geliyordu

“BU YOL ÖLÜM MAKİNESİ”

Yolu ‘ölüm makinesi’ olarak adlandıran bölge sakini Fatma İnce ise, kazaların sıklıkla meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

Ben bu yoldan günde 8-9 defa geçiyorum. Bu yol çok tehlikeli, bu yol ölüm makinesi. Devamlı bu yolda kaza oluyor insanlar ölüyor. Kaç defa kaza oldu, haddi hesabı yok burada. Ölüm makinesi gibi bu yola bir çözüm bulsunlar. Ne anneler babalar yanıyor şu anda, ne aileler ocaklar söndü.

Antalya’da dehşet otobüsünden sağ çıkan yolcu anlattı: Şoför çok hızlı geliyordu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların tedavisi sürerken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Hurdaya dönen otobüs, vinçler yardımıyla çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Antalya’da dehşet otobüsünden sağ çıkan yolcu anlattı: Şoför çok hızlı geliyordu

Haberle İlgili Daha Fazlası