Antalya'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var
Son dakika kaza haberi Antalya'dan geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Valilikten gelen açıklamada 8 kişinin öldüğü, 26 kişinin ise yaralandığı yer aldı.
Antalya İsparta karayolunda bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
- Kaza saat 10.30 sıralarında gerçekleşti.
- Kaza Antalya Döşemealtı ilçesinde meydana geldi.
- Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
- Otobüs içerisinde ve altında sıkışanların olduğu belirtildi.
- Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından ölü sayısının 8'e, yaralı sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya Isparta karayolunda meydana geldi. Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Olay yerinden feci görüntüler geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Otobüs içinde ve altında sıkışanların bulunduğu ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ, ÖLÜ SAYISI ARTTI
Antalya Valisi Hulusi Şahin, feci kazada ölü sayısının 8'e yükseldiğini yaralı sayısının ise 26 olduğunu açıkladı.
