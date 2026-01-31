Tuzla’da Sabiha Gökçen bağlantı yolunda servis minibüsü park halindeki tıra çarptı, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Tuzla'da Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki korkunç kazada E.A. yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 13 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, servis minibüsü çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Ocak 2026 tarihi saat 16.30 sıralarında Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E-5 istikametinde, bir tur şirketine ait midibüsün yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Kazada 13 kişinin yaralandığı, yaralıların olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası