Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen ve günlük tüketimin yası sıra lokum, pekmez, reçel gibi ürünlerde de kullanılan ayvada fiyat fırladı. Ayazın etkilediği ayvanın fiyatı 250 liraya kadar yükseldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen yıl toplanan ayvanın önemli bir bölümü Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine pazarlanırken, bu yıl ihracat yok denilecek kadar az.

Bu yıl 'ayva'yı yedik! Ayaz vurdu, fiyatı fırladı

KİLOSU 250 LİRAYA YÜKSELDİ

İç piyasa satışı ise ekseri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerine gerçekleştirilirken, bu yıl ayvayı ayazın vurmasından dolayı kilogram fiyatı 250 TL'ye kadar yükseldi. Geçen yıl bu fiyatların yarı yarıya aşağıda olduğu belirtildi.

Bu yıl 'ayva'yı yedik! Ayaz vurdu, fiyatı fırladı

"ÇİFTÇİMİZ BU SENE MAĞDUR"

En son kasım ayında hasadı sona eren ayvanın bu yıl tadı tuzu olmadığı anlatan satıcı Kemal Şafak, "Bu sene ayvayı ayaz vurmasından dolayı fiyatlarımız biraz yüksek. Çiftçimiz bu sene mağdur durumda. Vatandaşımız yine az da olsa alıyor. Seneye inşallah bu seneki gibi olmaz. Allah büyük; ayaz olmazsa seneye bolluk inşallah olur" diye konuştu.

